В Карелии оценят действующие ограничения на продажу алкоголя

Исходя из этого и опыта других регионов будут сделаны выводы о необходимости введения новых мер

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Карпухин/ ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Власти Карелии будут следить за ситуацией с употреблением алкоголя в республике после вступления в силу ограничений на его продажу в жилых домах. Исходя из этого и опыта других регионов будут сделаны выводы о необходимости введения новых мер, сообщил ТАСС глава республики Артур Парфенчиков.

"Мне кажется, что здесь нужно действовать очень осторожно, мониторить те меры, которые мы принимаем, дальше шаг за шагом посмотреть эти результаты. Хотя у нас и сейчас уже видно снижение потребления крепкого алкоголя, даже еще до вступления всех этих позиций законодательных, которые мы приняли в этом году, мы видим снижение потребления и определенные медицинские показатели", - сказал глава Карелии.

Руководитель республики отметил, что после вступления в силу ограничений ожидается существенное сокращение числа точек продажи алкоголя. При этом основная задача - добиться их снижения в спальных районах. "Мы ожидаем серьезного сокращения числа точек продажи алкоголя. Именно тех, кто непосредственно на продаже только алкоголя специализируется. Больше будет магазинов у дома, продающих товары повседневного спроса, первой необходимости", - сказал он.

Власти Карелии также намерены изучить опыт соседних регионов в этой сфере для принятия дальнейших решений. "Надо очень осторожно здесь поэтапно действовать, чтобы не получить обратную ситуацию, когда пойдет увеличение потребления суррогатов, некачественного алкоголя. Поэтому здесь будем действовать очень взвешенно, конечно, изучая опыт соседних регионов", - сказал Парфенчиков.

Ранее сообщалось, что 18 сентября депутаты законодательного собрания Карелии в окончательном чтении приняли законопроект, который предусматривает введение дополнительных ограничений на реализацию алкоголя в регионе с 1 марта 2026 года. Розничная продажа такой продукции в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях будет возможна лишь при условии, что общая площадь торгового объекта составляет не менее 70 кв. м.