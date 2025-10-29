Слюсарь: более 660 млн рублей направят на оснащение Центра беспилотных авиасистем

Губернатор отметил, что инвестиции позволят Ростовской области активно наращивать объемы производства, совершенствовать существующие разработки и создавать новые комплексы

Редакция сайта ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 октября. /ТАСС/. Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем Ростовской области получит 663 млн рублей из федерального бюджета. Их направят на оснащение центра в 2026 году, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

"Наш регион получит федеральную субсидию на оснащение "Научно-производственного центра беспилотных авиационных систем Ростовской области". Федеральная поддержка - 663 млн рублей - будет направлена в 2026 году на оснащение центра современным технологическим оборудованием. Доля областного бюджета - 13,5 млн", - написал Слюсарь.

Губернатор отметил, что инвестиции позволят Ростовской области активно наращивать объемы производства, совершенствовать существующие разработки и создавать новые комплексы.

Ростовская область входит в топ-10 регионов России по числу производителей БАС (беспилотных авиационных систем) и их компонентов, а доля области в общем количестве профильных компаний составляет 4%, добавил губернатор.

"Созданный в прошлом году научно-производственный центр уже насчитывает 15 резидентов. Проект будет способствовать достижению технологического суверенитета", - написал он.