Под Красноярском ввели режим готовности после гибели ребенка из-за собак

Будет производиться отлов бездомных животных

Редакция сайта ТАСС

© Александр Река/ ТАСС, архив

КРАСНОЯРСК, 29 октября. /ТАСС/. Режим повышенной готовности введен в Березовском районе Красноярского края, где на выходных бездомные собаки напали на 10-летнего ребенка и растерзали его. Об этом сообщает исполняющий обязанности главы района Александр Крестьянинов.

"В настоящее время на территории района остается сложной ситуация с безнадзорными животными. К сожалению, это уже привело к серьезному происшествию с ребенком. В связи с этим мною принято решение ввести на всей территории Березовского района режим "Повышенной готовности" с 29 октября. Будет производиться отлов бездомных животных во всех населенных пунктах", - сообщил Крестьянинов в Telegram-канале.

Утром 25 октября в Березовском районе Красноярского края 10-летний мальчик шел через поле к знакомому пастуху, чтобы вместе с ним пасти скот. По пути на ребенка напали бродячие собаки. В результате укусов мальчик умер на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть человека). 28 октября суд отправил под стражу до 25 декабря председателя красноярской региональной организации защиты животных "Мой пес". Женщину обвиняют в том, что ее организация, имея заявки об агрессивных животных в Березовском районе, не предприняла мер. Подозреваемая вину не признает.