В ГД предложили ввести заморозку неиспользованных дней абонемента на электрички

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Александр Демин, Владимир Плякин и Анна Скрозникова направили запрос министру транспорта Андрею Никитину с предложением ввести заморозку неиспользованных дней абонемента на электрички. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Депутаты отметили, что по истечении срока действия абонемента все оплаченные, но неиспользованные дни аннулируются. Это, по мнению парламентариев, представляется несправедливым по отношению к гражданам, которые в силу уважительных причин, таких как болезнь, отпуск, командировка и прочее, временно не могут воспользоваться ранее приобретенным абонементом в полном объеме.

"Просим Вас, уважаемый Андрей Сергеевич, совместно с ОАО "РЖД" и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации проработать возможность внедрения механизма временной приостановки действия абонементных билетов на пригородные железнодорожные перевозки во всех субъектах России. <…> В случае наличия технической возможности, продление срока действия абонемента могло бы продлеваться автоматически на основе данных систем контроля доступа (турникетов)", - указано в тексте запроса.

Авторы запроса напомнили, что механизм временной заморозки оплаченных услуг уже реализован в ряде других сфер. "Например, в Москве с 2023 года введена опция временной приостановки годового проездного билета "Тройка" на срок до 14 дней, при которой неиспользованные дни автоматически прибавляются к общему сроку действия билета. Это позволяет пассажирам городского транспорта сохранить дни, когда проездной не использовался по уважительной причине, и воспользоваться ими позднее", - сообщили парламентарии.

Распространение данной практики, по мнению депутатов, создаст более справедливую систему расчетов за проезд и уравняет в правах жителей Москвы и остальных регионов России.