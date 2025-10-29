В Москве стартовал международный форум "Диалог о фейках 3.0"

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Представители более 80 стран принимают участие в форуме "Диалог о фейках 3.0". Об этом в рамках официального открытия мероприятия сказал генеральный директор АНО "Диалог регионы", президент Международной ассоциации по фактчекингу Владимир Табак.

"Сегодня в нашем форуме принимают участие представители более 80 стран. Добро пожаловать в Москву. <...> Как бы это пафосно не звучало, мне кажется, наша глобальная задача - это, по сути, защитить миллионы и миллиарды людей от той дезинформации, которую они получают и которая влияет на их жизнь", - сказал Табак.

В 2025 году форум проходит под эгидой ЮНЕСКО. "Диалог о фейках 3.0" стал единственным из российских мероприятий, которое включено в календарь Глобальной недели медиа- и информационной грамотности (Global Media and Information Literacy Week) ЮНЕСКО.

В рамках форума эксперты обсудят противодействие недостоверной информации на международном уровне. В программе - панельные дискуссии, круглые столы и образовательные сессии по ключевым вызовам эпохи дезинформации: от генеративного ИИ и дипфейков до фейков в науке и образовании.

Участие в форуме принимают ведущие эксперты в области фактчекинга, представители государственных ведомств и международных организаций, СМИ, науки и технологий, студенты профильных направлений.

В этом году форум "Диалог о фейках" проходит в партнерстве с Международной ассоциацией по фактчекингу Global Fact-Checking Network (GFCN), учрежденной АНО "Диалог регионы", информационным агентством ТАСС и "Мастерской новых медиа". ТАСС - стратегический партнер форума.