Совфед одобрил закон о бесплатной юрпомощи в суде при нарушении трудовых прав

В перечень включаются случаи отказа работодателя, в частности, в заключении трудового договора

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон о возможности бесплатного представления в суде интересов граждан при рассмотрении исков о нарушении трудовых прав. Изменения внесены в закон "О бесплатной юридической помощи в РФ".

Согласно принятому закону, дополняется перечень случаев, когда государственные юридические бюро и адвокаты, являющиеся участниками системы бесплатной юридической помощи, могут оказывать такую помощь истцам при рассмотрении в судах дел.

В перечень включаются случаи отказа работодателя в заключении трудового договора, иски о восстановлении на работе, взыскании заработка, в том числе за время вынужденного прогула, о компенсации морального вреда, причиненного неправомерными действиями работодателя.