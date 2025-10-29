Владельцев нежилых помещений при реновации освободят от взносов на капремонт

Соответствующий закон одобрил Совет Федерации

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон, освобождающий владельцев нежилых помещений в многоквартирном доме, который включен в программу реновации, от взносов на капитальный ремонт.

Ранее внесенные собственниками всех помещений в подлежащих реновации многоквартирных домах средства будут использованы для реализации реновационной программы.

В случае, если собственники помещений вносили деньги на капремонт на специальный счет, то после того, как право собственности на все помещения перейдет Москве, право на этот спецсчет также должно быть передано городу.