Парковки хотят обеспечить зарядками для электрокаров

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Группа депутатов во главе с руководителем фракции "Новые люди" Алексеем Нечаевым внесла в Госдуму законопроект, который обязывает обеспечить не менее 5% парковочных мест зарядками для электрокаров. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Проект предполагает дополнить статью 29.2 Градостроительного кодекса РФ новым подпунктом. "Региональные нормативы градостроительного проектирования должны устанавливать нормы обеспеченности парковочными местами в пределах улично-дорожной сети, а также машиноместами, размещаемыми в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства в границах жилых и общественно-деловых зон, в том числе оборудованными зарядными станциями для электромобилей и инфраструктурой для их установки, в количестве не менее 5% от общего числа парковочных мест", - указано в тексте законопроекта.

Предполагается, что в случае принятия закон вступит в силу в момент опубликования. Авторы инициативы считают, что дефицит зарядной инфраструктуры наряду с ограниченным запасом хода наиболее часто называются ключевыми препятствиями для перехода с бензиновых автомобилей на электрические. Таким образом, наращивание сети зарядных устройств - необходимое условие для стимулирования спроса на электромобили, указано в пояснительной записке.