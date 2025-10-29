Судно "Владимир Жириновский" прибыло в Петербург на достройку

Лайнер пришвартовался для завершения работ и проведения всех необходимых сдаточных мероприятий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 октября. /ТАСС/. Круизное судно "Владимир Жириновский" пришвартовалось на достроечной набережной Балтийского завода в Санкт-Петербурге для завершения работ. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Балтийского завода.

"Как ранее сообщалось, ОСК приняла решение перебазировать круизное судно "Владимир Жириновский" в Северо-Западный регион для завершения работ и проведения всех необходимых сдаточных мероприятий. Балтийский завод ОСК будет выполнять эту задачу. Сейчас судно пришвартовалось у достроечной набережной завода", - рассказали в пресс-службе.

Четырехпалубный круизный лайнер начали строить на астраханском заводе "Лотос" Южного центра судостроения и судоремонта в 2016 году. Имя Владимир Жириновский судну присвоили в 2024 году, изначально лайнер назывался "Петр Великий". Теплоход спроектирован как плавучая гостиница с полноценными балконами или террасами, бассейном, обзорным салоном, солнечной палубой из двух частей, в том числе тентовой со сдвижным закрытием на случай непогоды. Экипаж - 90 человек, пассажировместимость - 310 туристов.