В Забайкалье запретят продавать алкоголь по ночам в заведениях жилых домов

Закон начнет действовать с 1 марта 2026 года

Редакция сайта ТАСС

ЧИТА, 29 октября. /ТАСС/. Закон, запрещающий продажу алкоголя по ночам в заведениях общепита, расположенных в жилых многоквартирных домах и рядом с ними, приняли в Забайкальском крае. Он начнет действовать с 1 марта 2026 года, сообщили в пресс-службе регионального законодательного собрания.

"В Забайкалье ограничили время продажи алкоголя в общепите с 23:00 до 12:00. Ограничения касаются кафе, баров и буфетов, расположенных в многоквартирных домах. Для ресторанов и ночных клубов останется привычный режим работы. <…> Проект закона принят депутатским корпусом краевого парламента в двух чтениях, он вступит в силу 1 марта 2026 года", - говорится в сообщении.

Законопроект разработала Региональная служба по тарифам и ценообразованию. По данным авторов, потребление алкоголя в крае в 2024 году составляло 10,1 л на душу населения, в 2025 эта цифра увеличилась до 10,9 л. Этот показатель значительно выше среднего по стране - 7,84 л на человека.

В пресс-службе правительства Забайкальского края отметили, что также законом будет введен запрет на розничную продажу алкоголя вблизи объектов религиозного значения и на прилегающих к ним территориях. Эту инициативу предложил митрополит Читинский и Петровск-Забайкальский Димитрий.

С 1 сентября в Забайкалье вступил в силу ряд антиалкогольных законов. Так, время розничной продажи спиртного было сокращено. Ранее приобрести алкоголь можно было с 10:00 до 23:00 местного времени, по новому закону продажа разрешается только с 12:00 до 22:00. Также была запрещена продажа алкогольной продукции в торговых объектах, расположенных в многоквартирных домах. Исключение составляют супермаркеты площадью свыше 300 кв. м, но при условии размещения алкоголя в изолированном помещении внутри торгового объекта, оборудованного отдельной кассой и дверью. С внешней стороны такого помещения должны быть размещены информационные материалы о вреде потребления спиртного. В результате закрылись порядка 400 алкомаркетов, включая магазины федеральных сетей "Красное и белое" и "Бристоль".