В Финском заливе в Ленобласти обнаружили более 84 тонн опасных отходов

В пробах почв выявили превышения по марганцу, меди, кадмию, никелю и цинку

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 октября. /ТАСС/. Свыше 84 тонн опасных отходов незаконно размещено в водоохранной зоне Финского залива в Ленинградской области, в пробах почв выявлены превышения по марганцу, меди, кадмию, никелю и цинку. Об этом сообщает пресс-служба Росприроднадзора.

"Росприроднадзор направил администрации Лебяженского городского поселения Ленинградской области требование о возмещении свыше 8 млн рублей вреда, причиненного почвам. <…> Согласно заключению ФГБУ "ЦЛАТИ по СЗФО", на территории размещено 28,7 тонн отходов IV класса опасности и 55,4 тонны отходов V класса опасности. В пробах почв выявлены превышения по марганцу, меди, кадмию, никелю и цинку", - рассказали в ведомстве.

Инспекторы зафиксировали, что в районе поселка Лебяжье была обустроена дорога с использованием строительных отходов - обломков бетона и асфальта. Участок расположен на землях неразграниченной собственности, находящихся в ведении местной администрации. Отмечается, что в случае отказа от добровольного возмещения ущерб будет взыскан в судебном порядке.