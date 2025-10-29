МИД РФ поддерживает стремление россиян защищать правду о Второй мировой

Глава ведомства Сергей Лавров отметил, что министерство будет и далее оказывать российским соотечественникам, проживающим за рубежом, необходимую помощь и содействие

Редакция сайта ТАСС

© Кирилл Кухмарь/ ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. МИД РФ приветствует и поддерживает стремление соотечественников, проживающих за рубежом, защищать правду и противодействовать любым попыткам пересмотреть итоги Победы в Великой Отечественной войне. Об этом говорится в обращении министра иностранных дел России Сергея Лаврова к участникам Всемирной тематической конференции соотечественников, проживающих за рубежом, "80-летие Великой Победы. Сохраним историческую правду".

Обращение зачитал замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

"Нынешний год для нас особый. 80 лет назад была одержана победа над нацистской Германией и милитаристской Европой. Решающий вклад в эту победу внесли народы Советского Союза. Приветствуем и поддерживаем ваше стремление защищать правду, противодействовать любым попыткам пересмотреть общепризнанные итоги Победы, закрепленные в Уставе ООН и решениях Нюрнбергского трибунала", - отметил министр.

Как подчеркнул Лавров, министерство будет и далее оказывать российским соотечественникам, проживающим за рубежом, необходимую помощь и содействие. "Хотел бы выразить благодарность всем представителям общин в более, чем 130 странах, присоединившихся к многочисленным мероприятиям по случаю празднования 80-летия Победы. 2025 год объявлен в России годом защитника Отечества. В ходе запланированных на конференции пленарных дискуссий и тематических секций будет возможность предметно обсудить пути сохранения исторической памяти. И для всех нас важно, чтобы следующие поколения воспитывались в духе уважения к родной истории, русскому языку и культуре", - заключил глава МИД РФ.