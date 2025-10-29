В Пинежском заповеднике представили два новых пешеходных маршрута

Туристы смогут увидеть таежные виды, водопады, редкие растения, а также посетить карстовые пещеры

Редакция сайта ТАСС

© Ирина Скалина/ ТАСС

АРХАНГЕЛЬСК, 29 октября. /ТАСС/. В Пинежском заповеднике разработали и представили два новых пешеходных маршрута, в том числе по ранее недоступным точкам, сообщил ТАСС директор национального парка "Русская Арктика" Александр Кирилов. С 2025 года заповедник "Пинежский" перешел под управление нацпарка.

"Заповедники всегда были закрыты для посещения туристами, изначально эти территории посещали только ученые и сотрудники заповедника. Наряду с этим экологическое просвещение всегда являлось важной задачей в природоохранной деятельности. Потому сегодня перед нами стоит задача - заявить об эколого-просветительском потенциале территории для знакомства с ней наших гостей в ее естественной среде, сохраняя ее контроль. Специалисты национального парка "Русская Арктика" уже разработали и описали два пеших радиальных маршрута по заповеднику протяженностью 10 и 25 километров", - сказал Кирилов.

Продолжается тестирование маршрутов. Они проходят по тайге, туристы смогут увидеть красивые таежные виды, водопады, редкие растения, а также посетить карстовые пещеры.

На маршрутах планируется установка информационных стендов, рекреационной инфраструктуры и выделенных зон для отдыха. Все маршруты разрабатываются с учетом допустимой антропогенной нагрузки. На согласование в Минприроды России готовятся еще восемь новых треков.

"Маршруты по заповеднику всегда будут эксклюзивным предложением, здесь никогда не будет турпотока в сотни посетителей - это всегда будут мини-группы экологического туризма", - отметил Кирилов.

Государственный природный заповедник "Пинежский" - единственный природный заповедник в Архангельской области, образован в 1974 году. Заповедник создан с целью изучения и сохранения в естественном состоянии типичных северо-таежных и уникальных карстовых ландшафтов Беломорско-Кулойского плато. Заповедник известен своими карстовыми формами рельефа. В заповеднике и его охранной зоне расположено около 90 пещер, их общая протяженность превышает 45 км.