Президиум Верховного суда с участием Краснова прекратил полномочия депутата Миасса

Причиной является коррупционное нарушение - присвоение звания "Почетный гражданин города Миасса" близкому знакомому

© Верховный суд РФ/ ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Президиум Верховного суда России прекратил полномочия депутата города Миасса за коррупционное нарушение - присвоение звания "Почетный гражданин города Миасса" близкому знакомому. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда.

"Под председательством Игоря Краснова рассмотрено надзорное представление, в котором оспаривалось кассационное определение, отменившее ранее вынесенные судебные акты о досрочном прекращении полномочий депутата Собрания депутатов Миасского городского округа. Анастасия Захарова не исполнила требования антикоррупционного законодательства и не приняла меры по урегулированию конфликта при присвоении звания "Почетный гражданин города Миасса" лицу, с которым ее связывали близкие личные и имущественные отношения", - сообщили в суде.

Президиум Верховного суда решил, что оспариваемое кассационное определение нарушает публичные интересы в сфере противодействия коррупции и отменил его, оставив в силе решения нижестоящих судов о досрочном прекращении полномочий Захаровой на основании признания факта конфликта интересов.

Как отмечается в решении президиума, закон обязывает лицо, занимающее выборную должность, вынести на обсуждение вопрос о наличии конфликта интересов. Из выводов Президиума Верховного суда следует, что конфликт интересов в антикоррупционном смысле не требует доказательства прямой выгоды - достаточно наличия личной заинтересованности и участия в принятии решений. Своим постановлением высшая судебная инстанция уточнила критерии применения специальной меры ответственности - утраты доверия - как конституционно правовой санкции.

"Таким образом, члены Президиума подтвердили строгий подход к вопросу урегулирования конфликта интересов при занятии публичных должностей", - отметили в суде.

Заседание Президиума стало первым, где новый председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов принял участие в рассмотрении поступающих в высшую судебную инстанцию надзорных жалоб и представлений.