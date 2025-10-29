Завершено расследование дела против журналистки Тимченко

Уголовное дело передано для направления в суд

Редакция сайта ТАСС

Галина Тимченко © Владимир Гердо/ ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела об организации деятельности нежелательной организации в отношении журналистки Галины Тимченко (признана в РФ иноагентом). Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Москве.

"Черемушкинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Юго-Западному административному округу Главного следственного управления СК России по городу Москве завершено расследование уголовного дела в отношении Галины Тимченко. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 284.1 УК РФ (организация деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании ее деятельности нежелательной на территории Российской Федерации)", - говорится в сообщении.

Уголовное дело передано для направления в суд.

Следствием установлено, что в сентябре 2024 года и в марте текущего года Тимченко опубликовала в интернете видеозаписи для вовлечения людей в деятельность организации, в отношении которой принято решение о признании ее нежелательной на территории России, а также для формирования протестных настроений. В пресс-службе добавили, что следствием получены доказательства, изобличающие обвиняемую в совершении инкриминируемого преступления. Она объявлена в международный розыск.

Галина Тимченко ранее была главным редактором новостного портала Lenta.ru, затем учредила интернет-издание Meduza (признано в РФ иноагентом и нежелательной организацией).