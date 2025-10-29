В Московском регионе 31 октября ожидается сильный дождь

Согласно предварительным прогнозам Гидрометцентра РФ, последние сутки октября будут облачными, термометры покажут ночью от плюс 4 до плюс 6 градусов в Москве и от плюс 2 до плюс 7 градусов - по области

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Сильный дождь ожидается в Москве и Московской области в последний день октября. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"В период с 09:00 мск до 21:00 мск пятницы, 31 октября, в столице и по области ожидается дождь, местами сильный", - сказал собеседник агентства. По его словам, в связи с непогодой в столичном регионе уже объявили желтый погодный уровень, символизирующий на прогностических картах потенциально опасные метеорологические условия.

Согласно предварительным прогнозам Гидрометцентра РФ, последние сутки октября будут облачными, термометры покажут ночью от плюс 4 до плюс 6 градусов в Москве и от плюс 2 до плюс 7 градусов - по области. Днем в пятницу воздух должен прогреться в мегаполисе до плюс 6-8 градусов, в Подмосковье - до плюс 9 градусов. Ветер прогнозируется южной четверти со скоростью 6-11 м/с.

Не исключен дождь и 29 октября, однако он, как отмечают в Гидрометцентре РФ, пройдет местами и будет кратковременным. Столбики термометров сегодня поднимутся до отметки плюс 8 градусов при юго-западном ветре, дующем со скоростью 4-9 м/с.