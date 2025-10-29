Челябинские коммунисты оспорят запрет на агитацию с созданным ИИ изображением

Областная избирательная комиссия запретила им использовать в предвыборной листовке сгенерированный нейросетью образ человека

ЧЕЛЯБИНСК, 29 октября. /ТАСС/. Челябинское областное отделение Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) оспорит в кассации решение Второго апелляционного суда общей юрисдикции, согласно которому в предвыборных плакатах запрещается использовать сгенерированные искусственным интеллектом изображения людей. Об этом ТАСС сообщил первый секретарь обкома Денис Курочкин.

"Кассационную жалобу на решение апелляции подадим. Вчера только мотивировочное решение появилось. Наше мнение остается принципиальным - в законе речь идет о конкретных физических лицах. Таким образом, по логике суда апелляционной инстанции, под запрет должны подпадать даже памятники, но это абсурдно", - сказал собеседник агентства.

Ранее областная избирательная комиссия своим постановлением запретила Челябинскому областному отделению КПРФ использовать в предвыборной листовке сгенерированный нейросетью образ человека. Челябинский областной суд признал это постановление незаконным. Облизбирком подал апелляцию, чтобы оспорить это решение. В картотеке Второго апелляционного суда сообщается, что суд рассмотрел апелляционную жалобу Избирательной комиссии Челябинской области на решение Челябинского областного суда от 10 сентября 2025 года. При этом решение облсуда отменили, что и послужило поводом для кассации со стороны областного отделения КПРФ.