В Москве открылась Всемирная конференция соотечественников

На открытии прошла церемония вручения почетных знаков за многолетнее служение русскому зарубежью

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Всемирная конференция российских соотечественников, проживающих за рубежом, "80-летие Великой Победы. Сохраним историческую правду" открылась в Музее Победы в Москве. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Как отметил на открытии мероприятия замглавы МИД РФ Михаил Галузин, Россия высоко ценит вклад соотечественников, проживающих за рубежом, в защиту правды о Великой Отечественной войне.

"Преодолевая все трудности, вы, наши соотечественники, продолжаете защищать историческую правду, сохранять крепкую духовную, культурную и языковую связь с нашей родиной, содействуете развитию России во многих областях: в укреплении ее позиций и объективному восприятию в мире. Мы высоко это ценим и уверены, что вы и далее будете вместе с нами", - подчеркнул замминистра.

Кроме того, на открытии конференции прошла торжественная церемония вручения почетных знаков за многолетнее служение русскому зарубежью. Как напомнил Галузин, эта награда была учреждена по инициативе участников восьмого Всемирного конгресса российских соотечественников, который состоялся в прошлом году в храме Христа Спасителя в Москве. "Сегодня мы впервые вручаем эту награду", - указал дипломат.