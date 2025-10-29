Участников "Диалога о фейках" атаковали рассылкой якобы от силовых структур

По словам вице-президента Международной ассоциации по фактчекингу GFCN Даниила Бисслингера, в ответ на его попытку связаться с звонившими и опровергнуть информацию реакции не последовало

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Участникам форума "Диалог о фейках 3.0", который проходит в Москве, поступают фейковые сообщения якобы от силовых структур о том, что место проведения форума заминировано и туда лучше не приезжать. Об этом сообщил ТАСС вице-президент Международной ассоциации по фактчекингу Global Fact-Checking Network (GFCN) Даниил Бисслингер.

По словам собеседника агентства, за три года проведения форума число его участников увеличилось в несколько раз, сегодня на площадке собрались представители более 80 стран.

"Это означает, что спрос очень высокий, тема интересная. А интересна она не только для тех, кто хочет бороться с фейками, но и для тех, кто их создает, поэтому сейчас, видимо, наши оппоненты взяли список всех участников, спикеров форума из открытых источников и обзванивают те телефоны, которые они могут раздобыть. Мы уже получили соответствующие сведения от нескольких спикеров - им звонят, представляются сотрудниками силовых структур России говорят, о том, что у них есть некая информация об опасности жизни и здоровью непосредственно в месте проведения форума, утверждают, что связались с организаторами, и форум будет перенесен, поэтому ехать туда не надо", - рассказал он.

По словам Бисслингера, в ответ на его попытку связаться с звонившими и опровергнуть информацию реакции не последовало.

"Я коллег успокоил, сказал, что <...> если у них какие-то опасения, они могут приехать и с нами переговорить на любые темы. Этот ответ, честно говоря, не устроил, сбросили трубку, но мы открыты к диалогу здесь как с теми, кто с фейками борется, так и с теми, видимо, кто их создает. Хочется надеяться, что этого будет меньше. Мы обсудим сегодня глубоко, как с этим эффективнее бороться и будем последовательно, совместно, международными усилиями снижать количество как таких звонков, так и, я надеюсь, людей, которые этим занимаются", - добавил он.

Форум "Диалог о фейках 3.0" проходит в Москве 29 октября, он стал единственным из российских мероприятий, которое пройдет под эгидой Глобальной недели медиа- и информационной грамотности (Global Media and Information Literacy Week) ЮНЕСКО. ТАСС - стратегический партнер форума.