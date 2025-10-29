ГД: маркировать созданный человеком контент могут начать в ближайшие 5-10 лет

Первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин отметил, что в будущем количество созданного людьми "натурального контента" станет незначительным

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Контент, созданный человеком, могут начать маркировать в ближайшие 5-10 лет, что более целесообразно, чем отмечать контент, созданный с помощью искусственного интеллекта. Такое мнение высказал первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин на форуме "Диалог о фейках 3.0".

"Имеет смысл, наверное, маркировать не контент, при создании которого использовались нейротехнологии, а все-таки [контент, который] создан человеком, 100% натуральный продукт. Как знаете, сегодня на продуктовых прилавках отдельная полка фермерских продуктов. Вот я думаю, нечто подобное нас ждет в ближайшие пять-десять лет", - сказал Горелкин.

По его мнению, человечество на пороге появления "мертвого интернета" - то есть когда боты сами создают контент, сами его комментируют и ставят лайки.

Депутат добавил, что в будущем количество созданного людьми "натурального контента" станет незначительным. "Некоторые футурологи, визионеры говорят, что, наверное, это будет порядка 10%, а все остальное это будет так или иначе сгенерированный контент", - отметил Горелкин.

