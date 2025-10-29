Мэр Ивано-Франковска признался, что исповедует бандеровскую идеологию

Руслан Марцинкив также заявил, что его дед служил в дивизии СС "Галичина"

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив © ZUMA Press Wire via Reuters Connect

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что является сторонником бандеровской идеологии, а его дед служил в дивизии СС "Галичина".

"Могу назвать себя бандеровцем и исповедую эту идеологию. <...> Родной дядя моей мамы был в Службе безопасности ОУН (Организация украинских националистов, запрещена в РФ - прим. ТАСС), но подорвался на гранате в 1946 году. Мой дед был военкомом украинской дивизии [СС] "Галичина", - сказал он в интервью агентству Украинские новости.

В последние годы власти Украины проводят политику героизации деятелей украинского национализма - возглавлявшего ОУН Степана Бандеры, командующего Украинской повстанческой армией (УПА, запрещена в РФ) Романа Шухевича и других. Именами этих людей, активно сотрудничавших в годы Великой Отечественной войны с гитлеровцами, называют улицы, им устанавливаются памятники, в их честь радикалы проводят факельные шествия. Нацбанк Украины выпустил модифицированные банкноты национальной валюты, дизайн которых дополнен лозунгом, который использовался как пароль-приветствие членами ОУН-УПА.

ОУН - ультраправая политическая организация, действовавшая в основном на территории Западной Украины. Для достижения поставленной цели - создания самостоятельной Украины - ОУН ориентировалась на использование экстремистских средств, в том числе терактов. В годы Второй мировой войны ОУН в сотрудничестве с немецкими разведывательными органами начала борьбу против советской власти. В 1943 году она организовала УПА. На совести боевиков ОУН-УПА, которых по имени главы движения стали называть бандеровцами, множество кровавых преступлений, в том числе участие в Холокосте. По данным ряда исследований, всего члены ОУН-УПА убили не менее 1 млн человек, в том числе 200 тыс. поляков в ходе Волынской резни.