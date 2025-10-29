Минстрой ЛНР: новый водозабор решит проблему с водой шести муниципалитетов

Также в регионе планируют возвести фильтровальную насосную станцию

ЛУГАНСК, 29 октября. /ТАСС/. Строительство нового водозабора, который намерены возвести в Луганской Народной Республике, решит проблему водоснабжения сразу шести муниципалитетов - Стаханова, Брянки, Алчевска, Перевальска, Антрацита и Красного Луча. Вместе с водозабором в регионе также возведут фильтровальную насосную станцию. Об этом сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ ЛНР Станислав Дупленко.

По его словам, в регионе работают над ликвидацией дефицита воды. В этом помогает Фонд развития территорий.

"Строительство нового водозабора [запланировано], который будет предусматривать непосредственно сам водозабор, строительство магистральных водоводов и фильтровальную насосную станцию для обеспечения водоподготовки, для качества питьевой воды. Общая мощность будет составлять 100 тыс. куб. м в сутки. Это позволит ликвидировать существующий дефицит воды для территорий Стаханова, Брянки, Алчевска, Перевальского района, а также непосредственно для дальнейшей переброски в Антрацитовский район и город Красный Луч", - сказал он на видео, размещенном в Telegram-канале правительства ЛНР.

По его словам, работы по строительству нового водовода запланированы в два этапа: в 2025 году выполняется проектирование, в 2026 году начнется строительство. Реализация полного комплекса мероприятий рассчитана на два года, уточнил Дупленко.

Во вторник глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что власти республики в 2026 году приступить к строительству водозабора мощностью 100 тыс. куб. м в сутки для ликвидации дефицита воды в регионе. Сооружение повысит качество жизни "сотен тысяч людей", отмечал он.

Дефицит воды в регионе начался с водной блокады Украины в 2014 году. Кроме того, в результате боевых действий в республике поврежден ряд водных объектов, в том числе водозаборы. При этом причиной острого дефицита воды в Антраците и Красном Луче является гидрологическая засуха. Из-за погодных условий обмелел источник, из которого вода добывалась для этих территорий.