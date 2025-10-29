Из Британии депортировали ошибочно выпущенного эфиопского мигранта-насильника

Благодаря этому улицы стали безопаснее, заявила глава МВД Великобритании Шабана Махмуд

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 29 октября. /ТАСС/. Осужденный нелегальный мигрант из Эфиопии Хадуш Кебату, которого британские власти по ошибке выпустили на свободу в конце прошлой недели, после задержания был депортирован на родину. Об этом сообщила глава МВД Великобритании Шабана Махмуд в X.

"Ошибка, допущенная на прошлой неделе, никогда не должна была произойти. Я разделяю возмущение общества в связи с произошедшим. Я бы хотела поблагодарить полицию за быстрое задержание господина Кебату и общественность за проявленную бдительность. Я использовала все рычаги для депортации господина Кебату, чтобы он покинул британскую землю. Я рада подтвердить, что этот мерзкий растлитель несовершеннолетних был депортирован. Благодаря этому наши улицы стали безопаснее", - написала она.

23 сентября Магистратский суд английского города Челмсфорд приговорил Кебату к одному году тюремного заключения, признав виновным в домогательствах к 14-летней девочке и женщине. 24 октября его должны были передать сотрудникам британского МВД для отправки в депортационный центр, однако вместо этого Кебату просто выпустили. Он был найден и задержан утром 26 октября в Лондоне.

Доказанные судом домогательства Кебату, произошедшие в июле, спровоцировали акции протеста по всей Великобритании с призывом отказаться от практики размещения нелегальных мигрантов в гостиницах. На период рассмотрения прошений об убежище нелегалов стараются размещать в специальных центрах, однако их количества недостаточно.

По данным МВД Великобритании, по состоянию на март 2025 года в 210 отелях по всей стране были размещены 32 тыс. нелегальных мигрантов. Содержание просителей убежища обходится британским налогоплательщикам примерно в 4 млрд фунтов (около $5,3 млрд) в год. Правительство королевства пообещало отказаться от размещения мигрантов в гостиницах к 2029 году.