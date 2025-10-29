В Прикамье приостановили горные работы из-за угрозы обрушения

Сотрудники Ростехнадзора выявили, что на одном из производственных участков используют тип крепления кровли, не обеспечивающий устойчивость горных выработок

Редакция сайта ТАСС

ПЕРМЬ, 29 октября. /ТАСС/. Ведение горных работ временно приостановили на участке калийного рудника в городе Березники Пермского края в связи с угрозой обрушения. Об этом сообщила пресс-служба главного управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Пермскому краю.

Во время проверки сотрудники Ростехнадзора выявили, что на одном из производственных участков, где происходит отбойка горной массы, используют тип крепления кровли, не обеспечивающий устойчивость горных выработок.

"Так как выявленные нарушения создают угрозу для жизни и здоровья людей, суд признал промышленное предприятие виновным в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов и постановил на 30 суток приостановить ведение горных работ на проблемном участке", - говорится в сообщении.

Для исполнения решения суда судебные приставы, соблюдая меры безопасности, проследовали к спорной горной выработке. Они зафиксировали, что на участке не ведут производственные процессы, оборудование отсутствует.

"Отметим, что основная деятельность рудника продолжится. Судебные приставы будут контролировать отсутствие работ только на указанном в исполнительном документе объекте", - добавили в управлении.