В Тюменской области бойцам СВО с ОВЗ передадут машины с адаптивным управлением

Военнослужащие смогут пройти бесплатное обучение и получить водительское удостоверение категории "В"

Редакция сайта ТАСС

ТЮМЕНЬ, 29 октября. /ТАСС/. Администрация Тобольска Тюменской области передаст автомобили с адаптивным управлением трем участникам СВО с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). В рамках проекта "Второе дыхание" участники СВО, получившие ранения, могут пройти бесплатное обучение и получить водительское удостоверение категории "В", написал глава города Петр Вагин в своем Telegram-канале.

"Благодаря фонду "Защитники Отечества" трое бойцов в скором времени получат автомобили с адаптивным управлением. Как только машины прибудут в Тобольск, мы передадим ключи нашим героям", - написал он.

Проект "Второе дыхание" реализован по инициативе тобольского "Союза автотранспортников" при грантовой поддержке губернатора Тюменской области. Вагин отметил, что это единственная автошкола в Тюменской области, которая предоставляет такие услуги.