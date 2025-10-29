Правительство США затягивает рассмотрение дела по иску АНО "Диалог"

Дело связано с требованием АНО "Диалог" к ФБР о возвращении доменного имени сайту проекта "Война с фейками" waronfakes.com, который ранее был изъят по решению властей США

Редакция сайта ТАСС

Генеральный директор АНО "Диалог" и АНО "Диалог Регионы" Владимир Табак © Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Срок предоставления отзыва АНО "Диалог" к правительству США сдвигается из-за шатдауна. Об этом сообщил генеральный директор АНО "Диалог" и АНО "Диалог регионы" Владимир Табак на форуме "Диалог о фейках 3.0".

В Третьем окружном апелляционном суде США рассматривается апелляционная жалоба АНО "Диалог" на решение окружного суда штата Пенсильвания. Дело связано с требованием АНО "Диалог" к ФБР о возвращении доменного имени сайту проекта "Война с фейками" waronfakes.com, который ранее был изъят по решению властей США. Изъятие домена, по законам этой страны, нарушает права, гарантированные американской Конституцией. Положения International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), на основании которого применены санкции в отношении АНО "Диалог", не дают оснований ограничивать право на доступ к информации.

"Мы за 16 месяцев не получили ни одного подтверждения, что мы являемся фигурантами уголовного дела. А поскольку мы фигурантами уголовного дела не являемся, а являемся на самом деле фигурантами гражданско-правового дела, то в этом случае американский суд не может не рассматривать наши аргументы и должен назначить заседание", - рассказал он.

Согласно нормам процессуального законодательства, у американских властей был срок до 6 ноября для предоставления отзыва по апелляционной жалобе "Диалога". В связи с продолжающимся шатдауном срок был увеличен судом по ходатайству правительства США до 20 ноября. Апелляционный суд должен назначить дату рассмотрения дела в ближайшие недели.

"К сожалению, мы не сможем прилететь на это заседание в США, так как находимся под санкциями, но мы подчеркнули, что готовы участвовать в любом другом формате - например, через видео-конференц-связь - чтобы донести свою позицию. Суд уже должен был ответить, но снова просрочил срок. Наши адвокаты связывают это с шатдауном в США. Сейчас мы ждем, пока Америка разберется со своими внутренними проблемами, и надеемся на восстановление справедливости, тем более что нынешняя администрация США, похоже, уже начала пересматривать некоторые позиции предыдущих властей. Например, сейчас идет внутреннее расследование, связанное с ложными обвинениями России во вмешательстве в выборы США. Поэтому нам кажется, что у администрации Трампа отношение к этому вопросу иное, и мы с надеждой ждем развития событий", - заключил Табак.

История иска

В конце 2024 года АНО "Диалог" направило иск в Окружной суд штата Пенсильвания, США в ответ на обвинения со стороны ФБР и изъятие ее доменов. Ответчиками по делу выступают Соединенные Штаты Америки и Министерство юстиции, сообщили в АНО "Диалог".

Иск подан адвокатами АНО "Диалог" из филадельфийской юридической фирмы Pietragallo Gordon Alfano Bosick & Raspanti, LLP, которая специализируется на спорах с государственными органами. По правилам судебной процедуры, в течение следующих 15 дней ответчики должны предоставить первый официальный ответ по иску. Далее стороны обменяются документами, после чего суд штата Пенсильвания назначит дату слушания по делу, где состоятся прения сторон.

4 сентября 2024 года ФБР обвинило АНО "Диалог" во вмешательстве в американские выборы. На основании этого по заявлению Министерства юстиции США на организацию и ее генерального директора Владимира Табака были наложены санкции США, а также конфискованы доменные имена.

О форуме

Форум "Диалог о фейках 3.0" проходит в Москве 29 октября, он стал единственным из российских мероприятий, которое пройдет под эгидой Глобальной недели медиа- и информационной грамотности (Global Media and Information Literacy Week) ЮНЕСКО. ТАСС - стратегический партнер форума.