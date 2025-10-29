Комитет ГД одобрил поправки о 100% целевом обучении в ординатуре

В законопроекте отражена инициатива фракции ЛДПР о введении отдельного конкурса для абитуриентов-целевиков

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по науке и высшему образованию рекомендовал палате парламента принять ко второму чтению поправки к законопроекту о закреплении кадров в системе здравоохранения, предусматривающие сохранение порядка 70% целевых мест при поступлении на программы специалитета и переход к 100% целевому обучению в ординатуре. Об этом ТАСС заявил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР).

"Сегодня на заседании Комитета по науке и высшему образованию обсудили поправки ко II чтению важнейшего законопроекта о закреплении кадров в государственной системе здравоохранения. Поправки содержат очень много новелл. Например, одна из поправок смягчает требование к 100% целевому набору на программы специалитета, а именно все остается как есть: порядка 70% мест останутся целевыми, а 30% - бюджетными. Вместе с этим вводится 100% целевое обучение в ординатуре", - сказал Леонов.

По его словам, в вопросе наставничества были учтены предложения фракции ЛДПР и Комитета по охране здоровья, предусматривающие возможность сокращения сроков работы с наставником. "Теперь Минздравом могут быть установлены дифференцированные сроки наставничества, а значит, они смогут быть и менее 3 лет", - отметил депутат.

Кроме того, Леонов сказал, что в законопроекте отражена инициатива фракции ЛДПР о введении отдельного конкурса для абитуриентов-целевиков, поступающих в медицинские колледжи. "То есть вне зависимости от того, какие оценки будут у выпускника, он будет зачисляться в колледж на целевое в приоритетном порядке", - пояснил депутат.