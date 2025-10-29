На всероссийский исторический слет в Уфе соберутся более 500 человек

В мероприятиях примут участие подростки от 14 до 17 лет и наставники

Редакция сайта ТАСС

УФА, 29 октября. /ТАСС/. Третий всероссийский слет проекта "Хранители истории", организованный Движением первых и "Юнармией", состоится в Уфе с 4 по 7 ноября и соберет более 500 участников. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Движения первых.

"В Уфе с 4 по 7 ноября 2025 года пройдет III всероссийский слет проекта "Хранители истории", который объединит более 500 участников из 81 региона России. Организаторами слета выступают Движение первых и ВВПОД "Юнармия" при поддержке правительства Республики Башкортостан", - сказано в сообщении.

В мероприятиях примут участие подростки от 14 до 17 лет и наставники. Участники встретятся с Героями России, узнают о работе с историческими данными, примут участие в мастер-классах и экскурсиях, попробуют себя в роли ведущих на телевидении. Основными направлениями проекта станут "Сохранение исторической памяти", "Почетный караул: История. Ценности. Смысл", "Шефство, как грань добровольчества", "Юные корреспонденты", "Наставничество" и "Лидеры проекта". Также молодые люди разработают план деятельности проекта "Хранители истории" на 2026 год.

В рамках слета ожидается подведение итогов всероссийского конкурса проектов архитектурных форм "Архитектура памяти", который проходил в номинациях "Великая Победа" и "В единстве - сила". Номинации посвящены, соответственно, событиям и подвигам в годы Великой Отечественной войны и воссоединению Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Финалисты представят эскизы архитектурных форм и их описание, а победитель получит возможность возвести арт-объект по своему эскизу.

Всероссийский проект "Хранители истории" - единое сообщество детей и молодежи, заинтересованных в сохранении исторического наследия. В рамках проекта Первые и юнармейцы участвуют в деятельности школьных и областных музеев, архивных фондов, исторических выставок и реконструкций, создают виртуальные тематические экскурсии и уроки, посвященные памятным местам, облагораживают мемориалы, несут почетный караул в местах памяти. Основным тематическим вектором проекта в 2025 году стало 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.

Проект "Хранители истории" стартовал 15 апреля 2023 года на территории Ржевского мемориала Советскому солдату. Тогда на мероприятие собрались 500 детей и подростков. Затем в июле 2023 года в Волгограде прошел первый слет проекта, в котором участвовали 800 человек со всей России. Второй слет состоялся в 2024 году в Москве, в нем участвовали более 600 ребят. С момента запуска к проекту присоединились более 190 тыс. участников по всей стране, которые взяли под шефство более 17 тыс. памятных мест.