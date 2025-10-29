В Тамбовской области ввели мораторий на приватизацию сельхозземель до 2050 года

Инициатива позволит обеспечить стабильный доход бюджета и создаст условия для экономического роста региона

ТАМБОВ, 29 октября. /ТАСС/. Мораторий на приватизацию земель сельхозназначения, находящихся в государственной и муниципальной собственности, введен в Тамбовской области до 2050 года. Соответствующее решение приняли депутаты на очередном заседании областной думы, сообщил глава региона Евгений Первышов.

"Депутаты поддержали законопроект об установлении на территории области моратория на приватизацию сельхозземель до 2050 года. Это позволит обеспечить стабильный доход бюджета и создаст условия для экономического роста региона, включая привлечение инвесторов, создание особой экономической зоны и увеличение новых рабочих мест", - написал Первышов в своем Telegram-канале.

Документ устанавливает начало приватизации с 1 января 2050 года. До этой даты передавать такие участки в частные руки теперь запрещено.

Как отмечено в пояснительной записке к законопроекту, "банк" сельхозземель в государственной и муниципальной собственности сокращается из-за выкупа участков юрлицами и гражданами, после чего они нередко перепродаются и становятся объектом спекуляций. Ожидается, что мораторий защитит угодья, поддержит фермеров за счет длинной аренды и "стабилизирует пополнение регионального и местных бюджетов".

Как ранее было отмечено на заседании комитета по аграрным вопросам, экологии и природопользовании Тамбовской облдумы, аналогичная практика уже действует в Пензенской и Волгоградской областях, Алтайском и Ставропольском краях, Республике Ингушетия.