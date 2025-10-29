В Новосибирской области выросло число операций по удалению тромбов в мозге

За последние пять лет их количество увеличилось в 30 раз

НОВОСИБИРСК, 29 октября. /ТАСС/. Количество высокотехнологичных операций по удалению тромбов из сосудов головного мозга (тромбоэкстракция) в Новосибирской области увеличилось в 30 раз за последние пять лет: с пяти операций в 2020 году до 150 за девять месяцев 2025 года. Об этом на пресс-конференции ТАСС сообщила заместитель министра здравоохранения региона Лада Шалыгина.

Тромбоэкстракция - это операция по извлечению тромба из сосуда с помощью тонкой трубки-катетера. Тромб перекрывает кровоток в мозге, из-за чего нервные клетки начинают массово погибать, что приводит к параличу, потере речи или смерти. Процедура проходит под наблюдением ангиографа - специального рентгеновского аппарата, который показывает сосуды на экране. Сначала врачи делают рентгеновский снимок сосудов, чтобы точно увидеть, где именно находится закупорка, а затем устраняют ее.

"Если в 2020 году мы проводили тромбоэкстракции только 0,1% пациентов с инсультом, то в 2025 году мы уже достигли 3%", - сказала замминистра. Она пояснила, что рост числа операций стал возможен благодаря открытию региональных сосудистых центров и установке в них ангиографов.

Смертность от инсультов в больницах области за пять лет сократилась почти на треть. "Если в 2020 году 25-26% умирали, то на сегодняшний день, в 2025 году, у нас снизился показатель летальности до 18%", - отметила Шалыгина. По ее словам, таких результатов удалось достичь благодаря расширению доступа к современным методам лечения: число пациентов, получающих тромболизис - растворение тромба с помощью специальных препаратов, - выросло в два раза, с 5% до 12,3%. Сегодня в области работают семь региональных сосудистых центров и девять первичных сосудистых отделений.

Чем раньше человек обратится за медицинской помощью при инсульте, тем меньше погибнет клеток головного мозга и тем лучше будет исход, подчеркнула главный невролог министерства здравоохранения Новосибирской области Елена Танеева. Чтобы вовремя распознать инсульт, она напомнила о простом тесте: попросить человека улыбнуться (при инсульте будет асимметрия лица), поднять обе руки (одна рука будет слабее) и произнести фразу (речь может быть нарушена). При этих симптомах нужно немедленно вызывать скорую, а не пытаться помочь самостоятельно, предупредила врач.

Всемирный день борьбы с инсультом отмечается 29 октября с целью повышения осведомленности о профилактике и лечении этого заболевания. В Новосибирской области сердечно-сосудистые заболевания занимают первое место по смертности, а инсульт - второе после инфаркта миокарда. В России ежегодно более 450 тыс. человек переносят инсульт.