Сетевую программу по трансплантологии планируют запустить в СибГМУ

Эта программа позволит повысить компетенции томских врачей

ТОМСК, 29 октября. /ТАСС/. Сетевую программу по трансплантологии планируют разработать в Сибирском государственном медицинском университете (СибГМУ) совместно с НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова. Эта программа позволит повысить компетенции томских врачей, сообщил журналистам ректор медвуза Евгений Куликов.

"Томская область активно включена в работу с НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова, эта работа, безусловно, будет продолжаться. И под запрос региона мы в короткие сроки разработаем совместно сетевую образовательную программу", - сказал Куликов.

По словам главного внештатного специалиста трансплантолога Минздрава России Сергея Готье, сейчас сообщество трансплантологов в России насчитывает всего около тысячи человек. При этом отдельной специальности "трансплантология" не существует - это самые разные специалисты, которые сопровождают пациента до, во время и после трансплантации органов. Именно на таком командном подходе фокусируется СибГМУ, трансформируя медицинское образование в рамках программы "Приоритет-2030".

"Это знания, которые фактически должны иметь все врачи. Если к врачу приходит человек с пересаженной почкой и жалуется на головную боль, то специалист должен понимать, что пациент принимает такие лекарства, которые могут поднять давление, из-за чего заболела голова. Он об этом должен знать, а, значит, этому нужно обучать", - сказал журналистам Готье в ходе рабочего визита в Сибирский государственный медицинский университет.