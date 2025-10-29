Отправку парома из турецкого Трабзона в Сочи отложили из-за непогоды

В море ожидается сильный шторм

Редакция сайта ТАСС

СТАМБУЛ, 29 октября. /ТАСС/. Отправка парома Sea Bridge из турецкого порта Трабзон в Сочи отложена по причине плохой погоды. Об этом сообщил ТАСС представитель турецкой агентской компании.

"Запуск парома Sea Bridge, запланированный на 29 октября, отложен из-за ухудшения погоды. В море ожидается сильный шторм. Других причин нет", - сказал собеседник агентства.

На прошлой неделе паром совершил тестовый рейс из Трабзона в Сочи, но был возвращен из-за проблем с безопасностью.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил 16 октября ТАСС, что тестовый рейс парома Sea Bridge был совершен в Сочи без согласия со стороны властей региона. По его словам, "запуск регулярного сообщения является преждевременным и небезопасным". Он отметил, что "на всех предварительных встречах вместе с профильными ведомствами и органами безопасности доносилась эта позиция" руководства региона, но "несмотря на это инициатор перевозки старается запустить паром в работу и получил разрешение в Росморречфлоте".

Паромы между Трабзоном и Сочи ходили с 1993 по 2011 год.