В Кировской области открыли производство вакцины против ВПЧ по полному циклу

Компания планирует к 2027 году производить более 3 млн доз вакцин в год

Редакция сайта ТАСС

КИРОВ, 29 октября. /ТАСС/. Биофармацевтическая компания "Нанолек" при участии федерального Фонда развития промышленности (ФРП) открыла в Кировской области первое отечественное производство вакцины против вируса папилломы человека (ВПЧ) по полному циклу. Компания планирует к 2027 году производить более 3 млн доз вакцин в год, что позволит закрыть потребность России в вакцине и вывести препарат на международный рынок, сообщили в пресс-службе ФРП.

Вакцинация против ВПЧ защищает от предраковых поражений и доказанно снижает заболеваемость и смертность от рака шейки матки (РШМ). В России РШМ занимает второе место по распространенности среди всех онкологических заболеваний у женщин 14-45 лет и первое место среди причин смертности от онкологии в возрастной группе до 44 лет, более чем у 30% пациенток болезнь выявляется на III-IV стадиях, летальность в первый год после установления диагноза достигает 11,7%. До настоящего времени для профилактики ВПЧ в стране применялись только зарубежные препараты.

"Проект ВПЧ предусматривает строительство двух участков по наработке антигена. Мощность первого открытого в Кировской области участка составляет не менее 600 тыс. доз вакцин в год. К 2027 году, с запуском второго участка, производственная мощность составит более 3 млн доз вакцин ежегодно, это позволит не только полностью закрыть потребность российской системы здравоохранения в вакцине против ВПЧ, но и вывести препарат на международный рынок. Производственный процесс организован по полному циклу - от получения антигена до готовой лекарственной формы", - говорится в сообщении.

Общий объем инвестиций в проект составит 7,5 млрд рублей. Из них 950 млн рублей предоставлены ФРП в виде льготного займа по флагманской программе "Проекты развития" на приобретение высокотехнологичного оборудования.

Вакцина "Цегардекс" - это результат труда российских ученых. Препарат разработан в рамках партнерства компании "Нанолек" и НПК "Комбиотех". Он прошел необходимый объем исследований, в ходе которых подтвердил высокий профиль эффективности и безопасности - в марте 2025 года получено регистрационное удостоверение с показаниями для взрослых. В августе в Минздрав России направлено досье с результатами клинических испытаний с участием детей. Расширение показаний на данную возрастную группу ожидается в феврале 2026 года.

"Первые запущенные в производство серии вакцины "Цегардекс" выйдут в гражданский оборот во второй половине 2026 года. По мере расширения производственных мощностей компания "Нанолек" планирует в 2027 году полностью закрыть потребность российской системы здравоохранения в вакцине против ВПЧ", - рассказал генеральный директор компании "Нанолек" Евгений Баринов.

По данным компании, массовая вакцинация позволит снизить уровень ВПЧ-ассоциированных заболеваний, сохранить репродуктивное здоровье женщин и повысить рождаемость.

Планы по вакцинам

Открытие производства вакцин против ВПЧ - это первый шаг в реализации масштабной инвестиционной кампании общим объемом более 15 млрд рублей, которую "Нанолек" воплощает в жизнь уже несколько лет. Так, компания создает новые мощности для выпуска вакцин против вируса папилломы человека, менингококковой инфекции и ветряной оспы. Работа ведется в соответствии со Стратегией развития иммунопрофилактики инфекционных болезней РФ до 2035 года и предусматривает организацию производств полного цикла на территории страны.

Сейчас компания "Нанолек" совместно с Газпромбанком проходит процедуру привлечения заемных средств в размере 10 млрд рублей в рамках механизма кластерной инвестиционной платформы, оператором которой также выступает ФРП.

О компании

"Нанолек" - российская биофармацевтическая компания, основанная в 2011 году, компания производит педиатрические вакцины в России. Выручка "Нанолек" по итогам 2024 года составила 25 млрд рублей. В портфеле компании представлены препараты для профилактики коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, а также гемофильной, менингококковой и пневмококковой инфекций, также в марте 2025 года "Нанолек" получил регистрационное удостоверение на первую российскую вакцину против вируса папилломы человека. Помимо вакцин в портфеле компании представлены онкогематологические и орфанные препараты.

О фонде

ФРП создан для модернизации российской промышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещения. Программы ФРП позволяют российским предприятиям получить доступ к льготному заемному финансированию, необходимому для запуска производств уникальных отечественных продуктов, а также аналогов передовых международных разработок. ФРП предоставляет займы под 3% и 5% годовых сроком до семи лет в объеме от 5 млн до 2 млрд рублей.