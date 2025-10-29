Кутепов: Россия безвозвратно теряет сотни храмов каждый год

Они разрушаются быстрее, чем удается привлечь средства инвесторов на их восстановление, заявил рассказал председатель комитета Совфеда по экономической политике

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Несколько сотен объектов культурного наследия религиозного значения в РФ каждый год безвозвратно теряются - они разрушаются быстрее, чем удается привлечь средства инвесторов на их восстановление. Об этом рассказал председатель комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов.

"Каждый храм является центром притяжения для сотен, тысяч прихожан. Проблема в том, что мы теряем объекты быстрее, чем находим средства и инвесторов для их сохранения. Несколько сотен объектов теряется безвозвратно каждый год", - сказал он на совещании комитета по вопросу сохранения федеральных объектов культурного наследия религиозного назначения, находящихся в неудовлетворительном состоянии.

Сенатор также рассказал, что в настоящее время в работе комитета 383 объекта, из которых 144 - законсервировано, 30 - передано в регионы, 18 - передано в РПЦ, на 11 выделены деньги на ремонт, а по судьбе оставшихся 180 нужно принять решение.