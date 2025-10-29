Иноагентам предложили запретить сделки по доверенности

Замруководителя фракции ЛДПР Андрей Луговой также призвал отказывать иноагентам в признании доверенностей, выданных за рубежом

Редакция сайта ТАСС

Замруководителя фракции ЛДПР Андрей Луговой © Артем Геодакян/ ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Депутаты ЛДПР выступают с несколькими законодательными инициативами, касающимися деятельности иностранных агентов, в том числе предлагают обязать их совершать сделки, в том числе с недвижимостью и акциями, только на территории РФ при личном присутствии, а не по доверенности. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, замруководителя фракции ЛДПР Андрей Луговой.

"Мы предлагаем все фракциям <…> предусмотреть в законе об иноагентах перечень сделок, при которых они обязаны присутствовать здесь лично без всякой доверенности, это либо сделки с недвижимостью, своими долями, акциями, сделки, связанные с использованием исключительных прав и получение документов, удостоверяющих личность гражданина", - сказал Луговой в ходе пленарного заседания.

По его словам, также предлагается блокировать активы и счета иноагентов, которые нарушают российское законодательство, запретить им любое банковское обслуживание на территории РФ, ввести запрет на осуществление предпринимательской деятельности, аннулировать ранее выданные лицензии и разрешения. Партия предлагает также отказывать иноагентам в признании доверенностей, выданных за рубежом, закрепить обязанность проверять наличие статуса иностранного агента у лиц, являющихся стороной сделки.

Как отметил Луговой, в настоящее время у нотариусов и консульских учреждений нет обязанности проверять стороны сделки на наличие статуса иноагента. Также иностранные агенты могут пользоваться услугами консульств - менять российские паспорта, удостоверять сделки, договоры, доверенности. "Они обязанности не выполняют, у них приговор, а мы им даем полное право делать, что они захотят, там, за бугром", - добавил депутат.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в свою очередь отметил, что указанные предложения заслуживают поддержки и внимания. "Просьба профильный комитет, чтобы обратил на это уже свое внимание и постарался найти возможным поддержать эти предложения, реализовав их уже в виде поправок в законодательство", - сказал он.