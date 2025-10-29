Россияне оценили свою способность определять мошенников на "три с плюсом"

Мужчины чаще демонстрируют уверенность в своих навыках, чем женщины, свидетельствуют результаты исследования, представленного начальником управления социологии АНО "Диалог", директором социологического агентства "Вебер" Еленой Удаловой

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Россияне оценивают на "три с плюсом" по школьной системе свою способность распознавать мошенников. Об этом свидетельствуют результаты исследования, представленного начальником управления социологии АНО "Диалог", директором социологического агентства "Вебер" Еленой Удаловой на форуме "Диалог о фейках 3.0".

По словам Удаловой, в целом субъективная оценка россиянами собственной способности распознавать мошенников с ноября 2024 года остается стабильной - три с плюсом по школьной системе. Мужчины чаще демонстрируют уверенность в своих навыках, чем женщины (твердая "4" против "3 с плюсом" у женщин), молодежь чаще пожилых ("4 с плюсом" против "3 с минусом"), а жители городов-миллионников чаще жителей небольших городов и сел (твердая "4" против "3 с плюсом").

"Топ наиболее "популярных" схем мошенничества не меняется на протяжении последних лет - в цифровой среде россияне чаще всего сталкиваются со схемами, в которых злоумышленники маскируются под представителей финансовых организаций (43%), правоохранительных структур (41%) и операторов сотовой связи (40%)", - отметила Удалова. Молодежь чаще говорит о наличии такого опыта, но также демонстрирует и более высокую осознанность: 69% никогда не верили злоумышленникам и 92% не передавали им конфиденциальные данные.

Отдельной темой современного мошенничества стали дипфейки, которые развиваются благодаря искусственному интеллекту. О дипфейках знают уже 59% россиян, а опыт встреч с такими схемами мошенничества есть у 8% - чаще всего речь идет об имитации голоса знакомых или коллег с просьбами одолжить деньги или поделиться персональными данными (по 11%). Кроме того, фиксируются случаи дипфейков и поддельных дискредитирующих видео с целью шантажа с требованиями выплат (5%). Реже, но встречаются подделка документов и фотографий (4%) и фейковые обращения от государственных органов (2%).

Большинство россиян проявляют активный интерес к теме цифровой безопасности: 43% инициативно интересуются и ищут информацию на эту тему, а 58% хотели бы получать дополнительную информацию.

На личном опыте

"К сожалению, интерес россиян к цифровой безопасности во многом определяется личным опытом взаимодействия с мошенниками. Чем ощутимее финансовые потери, тем выше вовлеченность в тему защиты от мошенников: при потерях до 10 тысяч рублей активно ищут информацию на эту тему 47%, а при потерях больше 10 тысяч рублей - уже 62% - в 2,5 раза чаще тех, кто с мошенничеством за последнее время не сталкивался (27%)", - отметила Удалова.

Среди актуальных инструментов цифровой безопасности и защиты от мошенников, согласно результатам исследования, наиболее популярны те, которые направлены на борьбу с телефонным мошенничеством: 49% используют функции определения подозрительных звонков и SMS, а 45% - антиспам-фильтры и защиту от мошеннических вызовов, предоставляемые мобильными операторами.

О форуме

Форум "Диалог о фейках 3.0" проходит в Москве 29 октября, он стал единственным из российских мероприятий, которое пройдет под эгидой Глобальной недели медиа- и информационной грамотности (Global Media and Information Literacy Week) ЮНЕСКО. ТАСС - стратегический партнер форума.