В Рязанской области запустили программу "Земский тренер"

В 2025 году выплату в размере 1 млн рублей получат три тренера

Редакция сайта ТАСС

© Игорь Онучин/ ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Программа поддержки специалистов в сфере спорта в сельской местности "Земский тренер" запущена в Рязанской области. В 2025 году выплату в размере 1 млн рублей получат три тренера, в 2026 году - не менее 16, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Павел Малков.

"Запускаем новую программу "Земский тренер". <…> Ее цель - привлечь специалистов для работы в спортивных школах небольших населенных пунктов. <…> В этом году планируем принять по программе трех специалистов, а в следующем уже не менее 16 тренеров", - написал глава региона.

По его словам, принято решение установить выплату участникам программы в 1 млн рублей. "Участвовать смогут педагоги с высшим или средним профессиональным образованием. Главное условие - трудоустройство на полный рабочий день и работа в одной организации не менее пяти лет", - пояснил Малков.

Губернатор выразил уверенность в том, что проект поможет развивать спорт в районах и создавать для детей больше возможностей для занятий физкультурой и спортом.