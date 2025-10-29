В поселке Якутии открыли первый в России кинозал по нацпроекту "Семья"

ЯКУТСК, 29 октября. /ТАСС/. Первый в России кинозал, оснащенный по технологии "Экстра синема" по нацпроекту "Семья", открылся в якутском поселке Усть-Мая. Об этом сообщается в Telegram-канале компании "Экстра синема".

"Сегодня в поселке Усть-Мая состоялось торжественное открытие первого в РФ кинозала по национальному проекту "Семья". Система "Экстра синема" установлена в местном центре культуры. Кинопроектор, системы контроля посещаемости, моторизированный экран, акустическое оборудование установлены за два дня. Специалисты компании провели настройку и тестирование оборудования, а также инструктаж и обучение сотрудников клуба", - говорится в сообщении.

На торжественном открытии кинозала в фойе местного дома культуры прошла выставка, посвященная истории кино в районе. "Компания "Экстра синема" стала первой в стране, предложившей защищенную технологию цифрового кинопоказа, адаптированную под условия малых городов. В отличие от классических проекторов, система полностью исключает несанкционированное копирование и гарантирует соблюдение авторских прав", - отметил генеральный директор компании Петр Чиряев.

Создаваемые залы подключены к единой цифровой платформе, которая содержит лицензионную библиотеку российских фильмов, мультфильмов и просветительских программ. Контент подбирается с учетом зрительских предпочтений, все просмотры прозрачны для правообладателей.

Уточняется, что по заявке жителей поселка первым фильмом, который показали в кинозале, стала якутская кинокартина "Диодорова. Против течения" (2025) Сандала Баишева. Картина собрала в прокате почти 50 млн рублей.

Усть-Майский центр культуры стал участником программы кинофикации сельских и малых территорий, которая реализуется в рамках национального проекта "Семья" для обеспечения доступа жителей к достижениям современного российского кинематографа. В 2025 году получателями финансовой поддержки стал 41 малый населенный пункт из 21 региона страны.

О кино в Якутии

В Республике Саха (Якутия) в 2022 году принят региональный закон о господдержке кинематографии. Ежегодно с 2020 года в Якутии проходит конкурсный отбор, по итогам которого из бюджета республики предоставляют субсидии на поддержку и укрепление национального кинопроизводства. В селах Якутии открывают кинозалы, оснащенные якутской технологией "Экстра синема". Технология обеспечивает просмотр новинок кино в цифровом качестве с минимальными затратами - менее 1 млн рублей на оборудование одного кинозала, при этом лицензионный контент имеет защиту от несанкционированного доступа.

Якутия вышла на второе место после Москвы по объемам создания кинолент. Власти региона ожидают, что суммарные кассовые сборы якутских фильмов в 2025 году превысят 200 млн рублей.