Солодов попросил внести рыбу в список обязательных поставок в госучреждения

Речь идет о системе образования, здравоохранения, нужд Минобороны, МЧС и других организаций, сообщил губернатор Камчатского края

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов попросил включить рыбу в перечень обязательных поставок в учреждения системы образования, здравоохранения, Минобороны, МЧС и другие государственные организации. Такое предложение он высказал на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"Просим обеспечить обязательное включение рыбы в перечне основных видов продуктов, а также установление заказчиками в качестве дополнительных критериев к исполнителям по контрактам поставок для государственных нужд, речь идет о системе образования, здравоохранения, нужд Минобороны, МЧС и других государственных организаций", - сказал он.

Солодов отметил, что согласно российским санитарно-эпидемиологическим требованиям и нормам, для каждой категории населения в среднесуточные минимальные наборы пищевой продукции рекомендуется включать определенное количество рыбной продукции. "Но учитывая то, что СанПиН в этой части носит необязательный характер, при осуществлении государственных закупок такие рекомендации строго не соблюдаются. И зачастую на этапе формирования конкурсной документации заказчик не включает рыбу в перечень основных видов продуктов, которые используются при оказании услуг, заменяя ее иными видами белка животного происхождения", - пояснил губернатор Камчатки.