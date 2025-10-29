Использовать созданные ИИ изображения людей в предвыборной агитации запретили

Спор челябинского отделения КПРФ с областной избирательной комиссией возник из-за листовки "Нам важен каждый" со сгенерированными нейросетью лицами персонажей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 октября. /ТАСС/. Второй апелляционный суд общей юрисдикции определил, что использование в предвыборной агитации образов людей, созданных при помощи искусственного интеллекта (ИИ), противоречит федеральному закону, если на изображении нет кандидата, и отменил принятое в сентябре решение Челябинского областного суда по спору регионального отделения КПРФ с областной избирательной комиссией. Мотивированное определение опубликовано на сайте апелляционного суда.

"Административным истцом с целью побуждения избирателей к голосованию за список кандидатов от соответствующего избирательного объединения в агитационном материале размещены созданные нейросетью изображения привлекательных людей в стилистике, близкой многим избирателям, что не соответствует положениям статьи 48 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ, предусматривающей возможность использования избирательным объединением изображений кандидатов, выдвинутых им на соответствующих выборах <...>. В иных случаях использование в агитационных материалах изображений физического лица, в том понимании, которое вкладывается в него в избирательном законодательстве, запрещено", - говорится в решении.

Как сообщалось ранее, в августе челябинский избирком признал незаконной листовку регионального отделения КПРФ "Нам важен каждый", выпущенную в преддверии выборов в региональное заксобрание. Она была выполнена в стиле советского плаката и изображала семью: отца, мать, ребенка и дедушку, - при этом лица персонажей были сгенерированы нейросетью. Комиссия обосновала решение тем, что на листовке изображены физические лица, в том числе несовершеннолетний, тогда так избирательное законодательство допускает изображать в агитматериалах только кандидатов (в том числе среди неопределенного круга других людей). Коммунисты не согласились с этим и обратились с иском в областной суд, который встал на сторону заявителя. Инстанция пришла к выводу, что законодатель запрещает использовать в агитации изображения только реально существующих людей и лиц, не достигших на день голосования возраста 18 лет, личность которых может быть определена - а не любых, как в рассматриваемом случае, изображений людей, в том числе детей.

Апелляционная коллегия посчитала подобное толкование норм материального права некорректным и пересмотрела решение, признав действия челябинского избиркома полностью соответствующими федеральному закону. Определение суда может быть обжаловано в кассационном порядке в Верховном суде в течение шести месяцев.