В Москве 29 октября днем пробки достигли 8 баллов

Действуют ограничения движения на нескольких центральных улицах, в частности, на Садовом кольце

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Загруженность автомобильных дорог Москвы в среду днем достигла 8 баллов из 10 возможных, следует из данных сервиса "Яндекс. Пробки".

По данным на 15:10 мск, движение затруднено почти по всем центральным улицам Москвы, Садовому кольцу, некоторым бульварам, а также местами на Третьем транспортном кольце. С утра 29 октября действуют ограничения движения на ряде центральных улиц, в частности, на Садовом кольце.

На движение могут также влиять погодные условия, ремонтные работы и мелкие ДТП.