Заксобрание Санкт-Петербурга утвердило закон о содержании собак в городе

Он вступит в силу 8 ноября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 октября. /ТАСС/. Законодательное собрание Санкт-Петербурга окончательно утвердило закон о содержании собак в городе, он вступит в силу 8 ноября.

В новом законе установлены обязанности владельцев, содержащих собак в городе. Среди них: пресечение агрессии со стороны собаки по отношению к окружающим людям и животным, предотвращение нанесения им возможного вреда, а также обеспечение уборки продуктов жизнедеятельности питомцев.

Также законом установлены дополнительные требования к содержанию собак, состоящие из 13 пунктов. В них указаны правила содержания животных на огороженных и неогороженных территориях, запретные места присутствия питомцев и требования к владельцам, выгуливающим собак.

За несоблюдение нового закона предусмотрены санкции в виде наложения штрафа, которые вступят в силу по истечении 6 месяцев после дня официального опубликования настоящего закона - 29 октября.

За нахождение собаки без поводка вне места содержания владелец может заплатить от 2 тыс. до 4 тыс. рублей, а потенциально опасной собаки ростом более 40 см в холке - от 3 тыс. до 5 тыс. Присутствие собаки в местах проведения уличных выступлений, праздников, мероприятий, на детских площадках, пляжах и в общественных зданиях будет наказываться штрафом от 1 тыс. до 3 тыс. рублей.

Закон впервые в истории парламента прошел общественные обсуждения с жителями города. За время консультаций поступило почти 900 предложений и обращений, которые были подробно рассмотрены и частично учтены при доработке текста. Над ним работали тринадцать депутатов городского парламента.