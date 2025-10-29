Командиру штурмового отряда с Камчатки присвоили звание Героя России

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов отметил, что Хантемир Султанов неоднократно спасал жизни своих бойцов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России командиру штурмового отряда 40-й бригады морской пехоты с Камчатки Хантемиру Султанову. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

"Президент Российской Федерации Владимир Путин поддержал мое ходатайство и присвоил звание Герой России нашему храброму командиру штурмового отряда 40-й бригады морской пехоты Хантемиру Султанову. О подвигах и самоотверженности Султанова мне неоднократно рассказывали его боевые товарищи во время моих рабочих командировок в зону СВО", - написал Солодов.

Он отметил, что командир неоднократно спасал жизни своих бойцов, грамотно и профессионально выстраивая тактику боя. "Его отряд внес решающий вклад в освобождение десятков населенных пунктов на Южно-Донецком направлении. И особенно глубочайшего уважения и восхищения заслуживает решение Хантемира вернуться в строй к своим товарищам после тяжелейшего ранения и полученного увечья", - отметил глава региона.

Султанов является уроженцем Дербентского района Дагестана. 40-я отдельная гвардейская бригада морской пехоты была сформирована 22 сентября 1918 года. В 1937 году она была перебазирована на Дальний Восток, где формирование некоторое время дислоцировалось в Хабаровском крае, а потом было переведено на Камчатку.