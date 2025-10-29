Цифровой сервис "Карта Родина" представили в Каракасе

Проект призван стать эффективным инструментом для оптимизации гражданско-правовых и бизнес-процессов для соотечественников за рубежом и для иностранцев в России

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Макеев/ ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Цифровой сервис "Карта Родина", разработанный совместно с Ростехом, АО "Аналитический центр", Россотрудничеством и ТАСС, был представлен на первом бизнес-форуме "Россия и Венесуэла - стратегические партнеры", который проходит с 28 по 29 октября 2025 года в Каракасе при поддержке межправительственной российско-венесуэльской комиссии высокого уровня. Об этом ТАСС сообщили в "Аналитическом центре".

"[Председатель совета директоров АО "Аналитический центр" и основатель группы компаний Seldon] Илия Димитров представил интегрированный цифровой сервис "Карта Родина", который разработан совместно с госкорпорацией "Ростех", АО "Аналитический центр", Россотрудничеством и информационным агентством ТАСС, на сайте которого этот сервис размещен. Проект "Карта Родина" призван стать эффективным инструментом для оптимизации гражданско-правовых и бизнес-процессов для соотечественников за рубежом, а также для иностранных граждан на территории России", - говорится в сообщении.

Кроме того, "Аналитический центр" стал первым и единственным центром, наделенным правом выдачи квалифицированной электронной подписи (КЭП) за пределами РФ. "Сегодня выдача КЭП для россиян осуществляется в Армении, Казахстане, Узбекистане и Киргизии. В ближайшем будущем планируется открыть точки оформления КЭП еще в 10 странах для комфортного и безопасного взаимодействия граждан РФ с российскими коммерческими и государственными организациями. Вторым этапом проекта стали биометрические кабины, которые будут установлены на базе точек оформления Удостоверяющего центра "Основание" за рубежом и позволят проходить биометрию гражданам стран, планирующим поездку в Россию", - указали в компании.

"Мы видим потребность российских граждан за рубежом в цифровых решениях, которые создают комфортные условия для их пребывания за пределами России, ощущая поддержку государства и не теряя связь с родиной, где бы они не находились. Для иностранных граждан дружественных государств мы формируем доступную среду для туризма и бизнес-инициатив", - отметил Димитров.