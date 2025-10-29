Вэнс верит в потусторонние силы

Вице-президент США подчеркнул, что старается молиться и быть хорошим человеком

Вице-президент США Джей Ди Вэнс © Nathan Posner/ Anadolu via Reuters Connect

НЬЮ-ЙОРК, 29 октября. /ТАСС/. Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что верит в потусторонние силы.

"Я твердо верю, что существуют вещи, которые мы не можем объяснить, и если кто-то другой видит в этом инопланетян, я вижу ангелов или демонов. Так что я верю, что существуют некие духовные силы, действующие в физическом мире, которые многие из нас не видят, не понимают и не ценят", - сказал он в интервью газете The New York Post. Вэнс отметил, что не знает, желают ли эти силы человечеству добра или зла, однако подчеркнул, что старается молиться и быть хорошим человеком, а также делать свою работу как можно лучше.