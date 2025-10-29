В Москве назвали лидирующие мобильные пункты вакцинации около станций метро

Перед вакцинацией врач проводит обязательный осмотр

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Мобильные пункты около станций московского метро "ВДНХ", "Щелковская" и "Домодедовская" лидируют среди остальных по количеству желающих вакцинироваться от гриппа. Об этом сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

"ВДНХ", "Щелковская" и "Домодедовская" - станции, где наибольший поток людей, которые хотели бы вакцинироваться. При этом все пункты действительно пользуются популярностью", - сказал он в рамках пресс-конференции, посвященной вакцинации в Москве.

В столице около 18 станций метрополитена МЦК и МЦД открыты мобильные пункты вакцинации. Перед вакцинацией врач проводит обязательный осмотр, а после выдает рекомендации и сертификат. Для проведения вакцинации необходимо иметь при себе паспорт и полис ОМС.