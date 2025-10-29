Действие индикаторов риска нарушений прав могут продлить до конца 2026 года

Благодаря их срабатыванию восстановили трудовые права почти 11 тыс. человек с начала года

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Минтруд России предлагает продлить действие девяти индикаторов риска возможных нарушений трудовых прав работников в компаниях до конца 2026 года. Благодаря срабатыванию таких индикаторов удалось восстановить трудовые права почти 11 тыс. человек с начала 2025 года, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"Легализация трудовых отношений и обеспечение соответствующих гарантий работникам - одна из ключевых задач в сфере регулирования трудовых отношений. Индикаторы риска являются одним из инструментов, позволяющих защищать и восстанавливать права работников и добросовестную конкуренцию за труд. С начала 2025 года благодаря срабатыванию таких индикаторов удалось восстановить трудовые права почти 11 тыс. человек", - отметил заместитель министра труда и социальной защиты РФ Дмитрий Платыгин.

Эти индикаторы риска реагируют на возможные нарушения трудовых прав как тех, кто работает по трудовым договорам, так и самозанятых. Например, индикатор риска сработает, если организация взаимодействует с более чем 35 самозанятыми, для которых она является основным (более 90% дохода) и долгосрочным (от трех месяцев) источником доходов свыше 35 тыс. рублей в месяц.

Как пояснили в Минтруде, срабатывание индикаторов риска является поводом для проведения Рострудом проверки документации компании и визита трудовой инспекции. Индикаторы риска сигнализируют о вероятных нарушениях законодательства и являются инструментом риск-ориентированного подхода.

Президент РФ Владимир Путин поручил с 1 января 2025 года отказаться от временных мораториев на проверки бизнеса и с учетом наработанного опыта полностью перейти на риск-ориентированный подход, закрепив его законодательно. Индикаторы риска помогают инспекциям труда минимизировать проверки бизнеса и действовать адресно, проводя проверки в тех организациях, где сработали индикаторы, указывающие на высокую вероятность нарушений.