ВС Белоруссии оставил без изменения заочный приговор сооснователю Wargaming

Николая Кацелапова осудили на 13 лет лишения свободы со штрафом в $710 тыс. с отбыванием основного наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима

МИНСК, 29 октября. /ТАСС/. Верховный суд Белоруссии постановил оставить без изменения ранее вынесенный заочный приговор в отношении сооснователя компании Wargaming Николая Кацелапова. Об этом сообщила пресс-служба управления Следственного комитета республики по Минску.

"8 сентября Минским городским судом по делу Николаю Кацелапову постановлен приговор и назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет со штрафом в размере 50 тыс. базовых величин на сумму 2,1 млн белорусских рублей ($710 тыс. - прим. ТАСС) с отбыванием основного наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. В апелляционной инстанции Верховного суда Республики Беларусь рассмотрена жалоба на приговор, и 28 октября 2025 года судебная коллегия по уголовным делам определила оставить его без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу и обжалованию не подлежит", - говорится в сообщении.

По данным следствия, Кацелапов покинул Белоруссию в 2014 году, а с 2020 года финансировал террористические и экстремистские формирования и организации при помощи криптоплатформ. "Установлено, что фигурант за три года внес более 60 платежей на общую сумму не менее 750 тыс. белорусских рублей ($253 тыс. - прим. ТАСС), спонсировав четыре экстремистские и три террористические организации", - добавили в ведомстве.