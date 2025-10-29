Апелляционный суд Франции одобрил экстрадицию Касаткина в США

Защита баскетболиста в течение 10 дней может обжаловать решение

Даниил Касаткин © Сергей Фадеичев/ ТАСС

ПАРИЖ, 29 октября. /ТАСС/. Апелляционный суд Парижа одобрил запрос властей США на экстрадицию российского баскетболиста Даниила Касаткина, задержанного во Франции в конце июня. Соответствующее решение было оглашено на заседании суда 29 октября, передает корреспондент ТАСС из здания суда.

"Удовлетворить зарос на экстрадицию <...> Касаткина", - объявила судья. Она уточнила, что теперь данное решение должно быть одобрено премьер-министром республики, после чего россиянина смогут отправить в США. У адвокатов россиянина будет возможность обжаловать решение суда.

"Следственная палата [Апелляционного суда] огласила свое решение, поддержав его экстрадицию. У Касаткина есть 10 дней на то, чтобы оспорить это решение в Кассационном суде", - сказал ТАСС адвокат Адриен Бийемаз, добавив, что решение остается за его подзащитным.

Касаткин был задержан в парижском аэропорту Руасси - Шарль-де-Голль 21 июня по запросу США, которые подозревают его в участии в деятельности хакерской сети, использующей программы-вымогатели против американских компаний и федеральных учреждений. Следственная палата Апелляционного суда, рассмотрев 9 июля ходатайство об освобождении, поданное адвокатом россиянина Фредериком Бело, постановила заключить спортсмена под стражу, несмотря на такие гарантии, как обеспечение проживания во Франции и залог.