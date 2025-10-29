В Кемеровской области приняли закон о запрете склонения женщин к аборту

Он вступит в силу 1 января 2026 года

Редакция сайта ТАСС

КЕМЕРОВО, 29 октября. /ТАСС/. Склонение женщин к аборту запрещено в Кемеровской области, соответствующий законопроект опубликован в базе данных Законодательного собрания Кузбасса. Закон подписан губернатором Ильей Середюком и вступает в силу с 1 января 2026 года.

"На территории Кемеровской области - Кузбасса запрещено склонение беременных женщин к искусственному прерыванию беременности", - говорится в тексте закона. В нем уточняется, что под склонением к аборту понимается "совершение лицами, которые не являются членами семьи и (или) близкими родственниками, действий в виде уговоров, просьб, предложений, подкупа, обмана, убеждения, выдвижения требований в целях понуждения беременной женщины к искусственному прерыванию беременности".

В документе отмечается, что "не является склонением к искусственному прерыванию беременности информирование медицинским работником о наличии медицинских и (или) социальных показаний для искусственного прерывания беременности беременной женщины".

"Нарушение запрета склонения беременной женщины к искусственному прерыванию беременности влечет административную ответственность в соответствии с законом Кемеровской области "Об административных правонарушениях в Кемеровской области", - сказано в тексте.

Кузбасс стал 26-м регионом РФ, где принят закон о запрете склонения к аборту. Такие законы также действуют в Республике Мордовия, Тверской области, Калининградской области, Курской области, Новгородской области, Вологодской области, Псковской области, Забайкальском крае, Смоленской области, Нижегородской области, Республике Коми, Пензенской области, Приморском крае, Орловской области, Курганской области, Кировской области, Омской области, Республике Крым, Астраханской области, Красноярском крае, Республике Хакасия, Воронежской области, Брянской области, Санкт-Петербурге, Рязанской области.

После принятия закона по итогам 2024 года в Мордовии количество абортов снизилось на 51%, в Псковской области - на 24%, в Новгородской области - на 17,8%, в Коми - на 16,2%. 15 октября в Общественной палате РФ участники слушаний по вопросу принятия федерального закона о защите женщин от склонения к аборту поддержали его внесение на рассмотрение в Госдуму.